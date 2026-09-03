Juegos, música y baile en un nuevo aniversario de la Casita Municipal de las Personas Mayores 

Publicado el miércoles 2 de septiembre de 2026



Con juegos, música, baile y mucha alegría, este martes por la mañana se celebró el 33° aniversario de la Casita Municipal de las Personas Mayores.



“La Casita es el corazón de las políticas públicas para las personas mayores, con una actividad constante de talleres y propuestas de todo tipo, pero sobre todo es el lugar de encuentro de todos ustedes, que la habitan como un espacio propio y la llenan de vida. Por eso siempre es una alegría tener la posibilidad de venir a celebrar y compartir, y a renovar el compromiso de seguir acompañándolos”, expresó el Intendente Leonardo Boto en la apertura.

La celebración convocó a más de 250 personas, que se acercaron a la sede de la Subdirección de Promoción de Derechos para las Personas Mayores, ubicada en Alem al 500.



Tras las palabras protocolares, los festejos iniciaron con un divertido karaoke de canciones clásicas y una suelta de globos que llevaban mensajes relacionados con el espíritu de convivencia de la Casita: amistad, solidaridad, comprensión, paciencia, empatía, comunidad y compromiso.





Luego de compartir unas pizzas caseras y una gran torta de cumpleaños, el cierre fue a puro baile con la actuación de Cristián “Cuervo” Benavídez. También hizo su aporte artístico Dolores Jech, cantante de la banda Doctora Queen.



Acompañaron la celebración el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror, el Subdirector de Promoción de Derechos para las Personas Mayores, Adrián Caporales, y el concejal Federico Guibaud.

Publicado el miércoles 2 de septiembre de 2026