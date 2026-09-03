La Escuela de Hockey Parque Esperanza inaugura su cancha de hockey sintética

Publicado el jueves 3 de septiembre de 2026

Después de más de tres años de trabajo, esfuerzo y mucha perseverancia, el Club de Hockey Parque Esperanza cumple un sueño que durante mucho tiempo pareció enorme: inaugurar su propia cancha de hockey sintética.

El proyecto comenzó hace más de tres años, cuando un grupo de personas del club empezó a pensar en la posibilidad de contar con un espacio propio que permitiera seguir haciendo crecer al hockey y brindar mejores condiciones para quienes practican este deporte.

Desde entonces, fueron muchas las personas que hicieron posible llegar hasta este momento. Se realizaron rifas, ventas de empanadas, la Noche de Genios y distintas actividades para recaudar fondos. También hubo gestiones, reuniones, decisiones y momentos de mucha incertidumbre que pusieron a prueba el proyecto.

La compra del césped sintético se concretó en febrero de 2025, pero el camino todavía tenía varios obstáculos por delante. Los trabajos de preparación del terreno, la instalación y el traslado de los rollos de césped llevaron más tiempo del previsto y requirieron un enorme esfuerzo por parte de la institución y de quienes acompañaron el proyecto.

Hoy, finalmente, esa cancha que durante tanto tiempo se imaginó es una realidad.

Con esta inauguración, Parque Esperanza se convierte en el primer club de barrio de la Zona Oeste en contar con una cancha de hockey sintética, un logro que representa mucho más que una obra de infraestructura: es una oportunidad para que más chicos, jóvenes y adultos puedan acercarse al deporte y para que el club continúe creciendo.

La nueva cancha será un espacio para entrenar, competir, encontrarse y seguir construyendo comunidad. Porque detrás de estos metros de césped hay años de trabajo, compromiso y, sobre todo, muchas personas que creyeron que era posible.

Hockey Parque Esperanza inaugura así mucho más que una cancha: inaugura una nueva etapa para el club y para toda su comunidad.

Fuente Rocio Parque Esperanza.

Publicado el jueves 3 de septiembre de 2026