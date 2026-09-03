Las Postas de Salud continuarán funcionando durante septiembre

Publicado el miércoles 2 de septiembre de 2026

Como todos los meses, con el objetivo de acercar servicios de salud y brindar atención gratuita a la comunidad, el Municipio de Luján informa que las Postas de Salud continuarán en funcionamiento en distintos puntos del distrito durante septiembre.

En esta oportunidad, funcionarán en el horario de 10 a 13 horas bajo el siguiente cronograma:



Miércoles 2: Plaza Colón

Viernes 4: Banco Jauregui (España y Avenida Flandes)

Miércoles 9: Plaza Colón

Miércoles 16: Plaza Colón

Miércoles 23: Plaza Colón

De 12 a 15 horas:



Sábado 12: Sociedad de Fomento Barrio Luna (Calle 559).

Sábado 19: Plaza del Barrio Las Retamas (Perassini y 10 de agosto).

Sábado 26: Club El Lucero Barrio Lezica y Torrezuri (Venus y Las Estrellas).



En estas últimas tres jornadas de los días sábados, también habrá postas con servicio de Zoonosis.



Con su DNI, las y los vecinos podrán aplicarse la vacuna antigripal y otras vacunas del calendario nacional, además de realizarse controles de presión arterial y de glucemia.



Además, se brindará asesoramiento sobre Telemedicina, la aplicación móvil del Municipio de Luján que permite a los pacientes acceder a atención médica de calidad de manera virtual.

Publicado el miércoles 2 de septiembre de 2026