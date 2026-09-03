Llega la cuarta edición del evento más importante del sector productivo del distrito

Publicado el jueves 3 de septiembre de 2026

Con el objetivo de continuar posicionando al distrito como un centro estratégico para el desarrollo y el crecimiento de industrias y comercios, llega la edición 2026 de Expo Luján.

Se trata de una propuesta que reúne a los distintos sectores productivos locales, y que este año se desarrollará del 22 al 24 de octubre en el Descanso del Peregrino (Padre Salvaire 1087), con entrada libre y gratuita.

“Por cuarto año consecutivo presentamos la Expo Luján, con un gran éxito de concurrencia y mucha valoración positiva de los participantes del sector productivo lujanense. Este año seguimos consolidando el evento, sumando la experiencia summit con más ponencias, workshops y actividades especiales, además de los stands y una mayor oferta gastronómica y cultural. A la Expo Luján la pensamos como la feria de la fuerza productiva, pero también como un punto de encuentro para potenciar vínculos y construir consensos que nos permitan encarar los desafíos a futuro”, expresó el Secretario de Desarrollo Económico, Juan Pablo Redondo.

La Expo Luján 2026 contará con un paseo ferial con stands de empresas locales, sumado a disertaciones, clases magistrales y presentaciones de proyectos, además de un patio gastronómico, y actividades recreativas y culturales para toda la familia.

Este año, se suma una nueva experiencia con el formato Summit con conferencias, charlas y workshops sobre diversas temáticas como economía, industria, tecnología y nuevas tendencias.

En las próximas semanas se dará a conocer el cronograma completo. Para conocer más información, consultar el Instagram @lujan.argentina

Publicado el jueves 3 de septiembre de 2026