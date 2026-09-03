Luján atraviesa un jueves cambiante antes de varias mañanas heladas

Publicado el jueves 3 de septiembre de 2026

Luján atraviesa este jueves una jornada gris, húmeda e inestable, en la previa de varios días marcados por el regreso de las mañanas heladas.

Según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima llegará a los 18°C. Durante la tarde, además, se espera que vuelva a asomar el sol, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias ni chaparrones.

Pero el cambio más importante llegará desde el viernes, cuando volverán las mañanas muy frías y las temperaturas mínimas comenzarán a acercarse a los 0°C.

El frío se hará sentir con mayor intensidad durante el domingo y el lunes, jornadas para las que se esperan mínimas de 1°C y 2°C, respectivamente. Las máximas, en tanto, apenas superarán los 10°C.

Por el momento, el pronóstico no anticipa lluvias para los próximos días.

Publicado el jueves 3 de septiembre de 2026