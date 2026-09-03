Luján comenzó los preparativos para una visita que hará historia, el Papá León XIV

Publicado el jueves 3 de septiembre de 2026

Representantes de la Santa Sede recorrieron este miércoles distintos sectores de Luján, entre ellos la Basílica, el Museo de Luján y el suelo Marista en el marco de los preparativos para la visita que se extendería del 8 al 11 de noviembre.

La recorrida contó con la presencia de autoridades de diferentes niveles, entre ellas el intendente de Luján, Leonardo Boto, mientras avanzan las tareas de coordinación para las actividades previstas en Buenos Aires, Luján y Claypole.

Según confirmó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, las principales celebraciones religiosas se realizarán en Córdoba, Buenos Aires y Luján.

En el caso de nuestra ciudad, la misa tendría como escenario la Basílica Nacional, uno de los puntos centrales de una agenda que todavía continúa definiéndose.

Uno de los aspectos que genera mayor expectativa es la posibilidad de que se dispongan feriados o asuetos durante los días de la visita.

El Sacerdote indicó que el Gobierno Nacional está definiendo si el lunes 8 de noviembre va a disponer de asueto administrativo o feriado nacional pero después están las jurisdicciones provinciales pensando en el “martes y el miércoles”.

De acuerdo con lo señalado por Colombo, el Gobierno nacional analiza qué medida adoptar para una de las jornadas previstas, mientras que las jurisdicciones provinciales también evalúan posibles disposiciones para los días posteriores.

La organización de la visita involucra a la Iglesia, al Estado nacional y a las distintas jurisdicciones donde se desarrollarán las actividades. La coordinación está a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, con participación de organismos nacionales y fuerzas de seguridad.

Además de las celebraciones previstas, todavía se encuentran en evaluación otras actividades, entre ellas posibles visitas a la cárcel de Devoto y al Cotolengo de Claypole.

Por el momento, continúan los preparativos y las definiciones sobre el cronograma oficial, mientras Luján comienza a tomar protagonismo ante una visita que podría convocar a una importante cantidad de fieles.

Publicado el jueves 3 de septiembre de 2026