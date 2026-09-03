Luján se prepara para tormentas y un fuerte descenso de temperatura

Publicado el miércoles 2 de septiembre de 2026

Las condiciones meteorológicas podrían complicarse durante las últimas horas de este miércoles y las primeras del jueves, con la posibilidad de tormentas de variada intensidad en Luján y la región.

De acuerdo con el Nivel de Atención del Riesgo (NAR) informado para las próximas horas, algunos fenómenos podrían presentarse con fuerte intensidad, acompañados por ráfagas de viento y chaparrones intensos.

La mayor inestabilidad se espera durante la madrugada del jueves, por lo que se recomienda a los vecinos mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de tormentas fuertes.

¿Cómo estará el jueves?

La jornada del jueves comenzará con tiempo inestable. Se prevé una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 18, aunque las condiciones tenderían a mejorar durante la tarde, con una disminución progresiva de la nubosidad.

Después de las tormentas llegará el frío

Tras el paso del sistema de tormentas, se producirá un marcado descenso de las temperaturas en Luján.

Para el viernes se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 16, con cielo mayormente despejado y sin lluvias previstas.

El sábado continuará el descenso térmico, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 14 grados y buenas condiciones de tiempo.

El domingo será aún más frío, con una mínima estimada en apenas 4 grados y una máxima de 13.

La tendencia continuará durante el inicio de la próxima semana. El lunes tendría una mínima de 3 grados y una máxima de 14, mientras que para el martes se anticipan temperaturas de entre 7 y 14 grados, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas.

Publicado el miércoles 2 de septiembre de 2026