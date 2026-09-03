Presentaron la “Agenda de Actividades para el Fin de Semana”

Publicado el jueves 3 de septiembre de 2026

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.



Actividades libres y gratuitas



LUJANARTE

El jueves 3, a las 18 horas, en el Club Argentino (Colón 1075) se inaugura una nueva muestra colectiva de “Lujanarte”, con obras de Nydia López Chuhurra, Isabel Gowland, Bea Grafia, Ilda Lemos, Vanesa Rivas Villalba. La exposición se podrá visitar de lunes a viernes de 18 a 20 horas. Habrá obras a la venta.



PRIMER ENCUENTRO DE ORQUESTAS DE TANGO DE LUJÁN

El jueves 3, a las 20, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) se realizará el Primer Encuentro de Orquestas de Tango de Luján.

Participarán del evento la Orquesta Municipal de Tango de Luján, el Ensamble de Tango de la UNLu, el Ensamble Juvenil de Luján, el Grupo de Cámara de Orquesta El Ombú, alumnos de la cátedra Práctica de Conjunto Tango de la Escuela de Arte José “Pipo” Ferrari y el Elenco Municipal de Tango Guillermo Pagani.

Cada formación interpretará entre dos y tres temas y, como cierre, todos los participantes se reunirán para formar una gran orquesta de tango e interpretar juntos la obra preparada.



4º EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Los días jueves 3, sábado 5 y lunes 7, en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos (Paseo Calelián 1135), se desarrollará la 4º edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires.

Para asistir al Festival, no es necesario adquirir entrada, los lugares son por orden de llegada. En ese sentido, el cronograma de actividades es el siguiente:

Jueves 3:

18 horas: Presentación y lanzamiento de la subsede, acompañado por autoridades del Municipio, del Festival y la presencia del director Marcelo Piñeyro.

18:15 horas: Proyección de la película “Plata Quemada”, dirigida por Marcelo Piñeyro, película de la sección “Cine y Literatura”. Presentada por su director.

21 horas: proyección del largometraje “Weser” del director Fernando Spiner, docu-ficción del año 2025, duración. 85 minutos. De la sección “Competencia largometraje bonaerense”

Sábado 5:

17 horas: proyección del largometraje “La muerte es algo que le sucede a los demás”, de la directora Ana García Blaya, documental del año 2026, con una duración de 72 minutos. De la sección “Panorama argentino”.



Lunes 7:

19 horas: proyección de “La virgen de la tosquera” una ficción de Laura Casabe del año, duración de 98 minutos. De la sección “Cine y Literatura”.

21 horas: proyección del largometraje “Soy ella”, de Cecilia Pinotti, documental del año 2026, duración de 85 minutos. De la sección “Competencia Largometraje bonaerense”.



EL CANON LITERARIO – CONVERSATORIO A CARGO DE MALENA BOTTO

El viernes 4, a las 18 horas, en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo se llevará a cabo una charla sobre teoría literaria, a cargo de la Profesora en Letras Malena Botto. El encuentro se enmarcará en algunos de los problemas de la teoría literaria: el canon literario. Así mismo, abordará aspectos de su enseñanza. Posteriormente se brindará un espacio para el intercambio y diálogo.

Esta propuesta es impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.



NOCHE DE ROCK EN LA CANTINA DEL CLUB REGATAS

El viernes 4, a las 21 horas, en el Club Regatas (Luis Gogna 504), habrá una noche de rock con la presentación de La Triple M, tributo a Almafuerte; la Raza del Milagro; y la 52 Blues. Además, habrá servicio de cantina



SEGUNDA MUESTRA AUDIOVISUAL DE CINE Y EDUCACIÓN

El sábado 5 a las 19 horas, en el Centro Cultural Doña Ana de Matos, (Paseo Calelián 1135) se estrenará “LS83” (Herman Szwarcbart), que narra con archivo del noticiero de Canal 9 los recuerdos de infancia del escritor Martín Kohan, quien estará presente para dialogar con los asistentes. Además, se proyectará “El sanguche de salame” (Clarisa Lea Place, 2024) Esta actividad se realiza en el marco de la Segunda Muestra de Cine y Educación, bajo el lema «Proyectar Memoria, desafiar lo educativo a 50 años del golpe».



PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA RAZÓN QUE ME QUEDE”

El sábado 5, a las 19 horas, en la Biblioteca Biblioteca Jean Jaurès (Lavalle 758) se realizará la presentación del libro “La razón que me quede” de Luis Colombini, ganador del Premio Nacional de Poesía “Isabel Agüera” 2025. El encuentro contará con la presentación a cargo de Paula Colombini.



URDIMBRE TRÁGICA

El sábado 5, a las 19 horas, en el Centro Cultural Artigas (Mitre 846), se presentará “Urdimbre Trágica”, de Patricia Casalvieri, con entrada a la gorra.

Urdimbre trágica acontece en Buenos Aires, 1919. Un taller de costura donde las mujeres son protagonistas. Las voces de esta pieza teatral resuenan hoy especialmente dando testimonio de la lucha obrera en nuestro país, interpelando, haciendo viva la memoria colectiva.

Actúan Patricia Casalvieri, María Ester Mazza, Patricia Morante, Lorena Penón, Mariana Sanz. Bandoneón en escena a cargo de Gabriela Pastor.



LA VARIETÉ DEL ARGENTINO

El sábado 5, desde las 20.30 horas, se realizará una nueva edición de “La Varieté del Argentino”. Actuarán Lolo Buratovich, Agustincín y Vana PasserI. Además, habrá música a cargo de Jule y Manu, visuales por <ton, iluminación por D- Lighting y cantina por Pintoresco Almacén. Reservas al 2323-654454.



MUSEO DE BELLAS ARTES

El domingo 6, de 15 a 17, en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de Julio 863), se realizará el cierre de las tres muestras que están expuestas en simultáneo, con la presencia de los artistas.

Sala Casals

Ensayo Abierto – ARTE[FACTO] – Galería de Arte

La muestra propone ampliar la idea de obra como resultado final para poner en escena también aquello que habitualmente permanece fuera de ella: procesos, registros, bocetos, pruebas y formas de trabajo.

La producción artística se presenta como un sistema abierto, en desarrollo, donde las decisiones, los ensayos y las distintas temporalidades del proceso forman parte de lo que se muestra.

Ensayo Abierto constituye la primera muestra de ARTE[FACTO] – Galería de Arte y funciona también como presentación pública de un proyecto que se encuentra en construcción.



Sala Paladino

Alquimia – Gladys Abitante y Osvaldo KrasmanskiLa exposición reúne las obras de Gladys Abitante y Osvaldo Krasmanski, artistas que comparten una formación y un recorrido, y que encuentran en esta muestra un espacio de diálogo entre sus producciones.

El color y las texturas ocupan un lugar central en sus obras. Pasteles, papeles, acrílicos y otros materiales participan de procesos de experimentación en los que la obra se construye a partir del hacer y de la transformación de la materia.

El encuentro entre ambos artistas parte de una afinidad y de una manera compartida de habitar el arte y la cultura, sin dejar de lado las particularidades de sus recorridos individuales.



Sala Aime

Vestigios de la presencia – Juan Burgos

La exposición de Juan Burgos se construye desde una mirada centrada en la figura humana, la memoria y las marcas que dejan el tiempo y la experiencia.Sus dibujos y pinturas no buscan representar individuos específicos, sino acercarse a aquello que permanece cuando el tiempo, la memoria y el cuerpo han dejado sus huellas. Rostros y cuerpos aparecen como territorios de experiencia, entre la representación y la disolución, entre la materia y el vacío.A través de la línea, la mancha, el color y la superposición de imágenes, las obras construyen espacios donde conviven la observación, el recuerdo y la intuición. La muestra propone un recorrido por la vulnerabilidad, el paso del tiempo y la persistencia de la vida en sus formas más frágiles.

Las exposiciones se podrán visitar hasta el domingo 6 de septiembre inclusive, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y sábados y domingos de 10 a 17 horas.



PEÑA DE TANGO Y RECALADA

El miércoles 9, a las 21 horas, en el Club Argentino (Colón 1075), se realizará una nueva Peña de Tango y Recalada. A las 20.30 habrá una clase de baile a cargo del taller de tangos “Entre Todes”, y a las 21 comenzará la Peña, con “El jilguero Gutiérrez y la línea de tres” (Fonseca – Colacilli – López), con La Negracha como invitado especial. Durante la noche habrá micrófono abierto, pista de baile y cantina popular. Reservas al 11 – 59327682.



Actividades aranceladas



TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El jueves 3, a las 20 horas, se realizará el 1° Encuentro de Orquestas de Tango de Luján, que reunirá a distintas formaciones, músicos y estudiantes vinculados al tango. Como cierre, todos los participantes formarán una gran orquesta para interpretar juntos una obra preparada especialmente para la ocasión.Entrada gratuita (boletería presencial)

El viernes 4, a las 17, se presentará el show “Arístida: Conectando AlmasMédium / Vidente”. Arístida presenta una propuesta vinculada a la mediumnidad, la videncia y la conexión espiritual.El valor de las entradas es de $40.000 (boletería presencial y virtual)

A las 21, Gabriela Acher presenta la obra de teatro “¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?”, un unipersonal que aborda con humor el paso del tiempo, las distintas etapas de la vida y las preguntas que aparecen al llegar a nuevas edades.Entradas $40.000 (boletería presencial y virtual)

El domingo 6, a las 15, llega el infantil “Juguetes en acción”, una historia protagonizada por juguetes que cobran vida para vivir una aventura llena de música, humor y personajes entrañables.Entradas: $20.000 (boletería presencial y virtual)

El miércoles 9, a las 19, se presenta la obra de Luis Vallejo “Abran cancha que aquí viene Don Quijote de la Mancha”. Una adaptación teatral de la clásica historia de Don Quijote de la Mancha, en una producción local.Entradas: $10.000 (boletería presencial)

Horarios de boletería presencial

En Rivadavia 1096 de lunes a sábados de 10 a 20 horas. Domingos y feriados: abierta dos horas antes de cada función.

Virtual: las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.ar



BULZACK JAZZ CAFÉ

El jueves 3, a las 21 horas, en Bulzack Jazz Café (Rivadavia 704) se presentará el show de stand up y humor del Flaco Pailos “Más rápido más gracioso”.

El viernes 4, a las 21 horas, llega “Nos sobran los motivos”, un tributo a lo mejor del cantautor Joaquín Sabina.

El sábado 5, a las 21 horas, se presentará “U2 homenaje”, la banda tributo a U2.

Entradas disponibles a través de tickets.bulzack.com.ar



TEATRO EL GALPÓN

El sábado 5, a las 20 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano esquina Yrigoyen), se presentará la obra “La edad de la ciruela” de Arístides Vargas con dirección de Mario Esper. Actúan Eliana Navarro y Patricia Altuna. La entrada anticipada tiene un valor de $12.000, mientras que en puerta costará $15.000. La función será a beneficio tras el hecho delictivo que sufrió el teatro, y se puede reservar al WhatsApp 2323-313620.

El domingo 6, a las 20 horas, se realizará la obra “Esclavas”, con dirección de Daniel Quintana. Actúan Bibiana Barraza, Yesica Farjat, Anabela Agüero y Cecilia Génova. Una historia de ficción que refleja la realidad que vive nuestro país. Inspirada en el caso Marita Verón, está escrita en base a testimonios reales de prostitutas y ex víctimas de trata. La historia refleja la vida de cuatro mujeres que sufren la violencia, el abuso y las injusticias dentro de un prostíbulo. Las entradas anticipadas tienen un costo de $12.000 y en puerta valdrán $15.000, y se pueden reservar al WhatsApp 2323-313620.



Publicado el jueves 3 de septiembre de 2026