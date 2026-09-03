Se realizarán múltiples actividades para conmemorar y celebrar el Mes de las Juventudes

Publicado el miércoles 2 de septiembre de 2026

En el marco del Mes de las Juventudes, el Municipio de Luján programó diversas actividades para promover la participación y el desarrollo de los jóvenes a través de espacios de encuentro, formación y recreación.

En este sentido, tendrán continuidad los talleres sobre consumos digitales y prevención de ludopatías, que se desarrollan en escuelas secundarias con el objetivo de brindar herramientas que aporten al buen uso de la tecnología y promover el cuidado de la salud mental.

Asimismo, se sumarán talleres sobre gestión del riesgo en el ámbito comunitario, con el propósito de fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta frente al fenómeno climático de El Niño.

En otro orden, el 9 de septiembre desde las 9 horas, en la Universidad Nacional de Luján, se realizará el Pre Parlamento Juvenil Bonaerense, un programa que tiene como objetivo fortalecer el protagonismo democrático y la participación de los jóvenes, que son invitados a debatir, elaborar consensos y presentar propuestas sobre las problemáticas de sus escuelas y sus comunidades.

Luego de esta instancia de preselección, la iniciativa tendrá su corolario el 25 de septiembre en el Honorable Concejo Deliberante, donde los representantes de cada escuela replicarán una sesión parlamentaria debatiendo y presentando sus propuestas.

En consonancia con un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices, el 16 de septiembre se realizarán elecciones en los centros de estudiantes de distintas escuelas secundarias.

Sobre este punto, la Dirección de Juventudes está trabajando activamente a través de reuniones con estudiantes y autoridades educativas para poner en valor la función de los centros de estudiantes y promover la participación de los jóvenes, además de colaborar en la organización de los comicios.

Finalmente, habrá dos festejos importantes. El día 13, a partir de las 11 horas, se celebrará la Primavera en Carlos Keen, y el lunes 21, desde el mediodía, el Festival Pinta! en el Parque San Martín.

Con entrada libre y gratuita, ambas propuestas ofrecerán espectáculos musicales, feria artesanal, juegos y patio gastronómico.

Publicado el miércoles 2 de septiembre de 2026