Publicado el jueves 3 de septiembre de 2026

El volante Tobías “Toto” Ferrari firmó su primer contrato profesional con el Club Luján, que lo vincula a la institución hasta diciembre de 2028. La firma se realizó en la sede social junto al presidente Federico Vanin.

Surgido íntegramente de las divisiones inferiores del Lujanero, el volante es una pieza clave de la Reserva y fue convocado por Martín Pérez Bianchi para entrenar con el plantel profesional.

“Su debut en Primera fue en octubre de 2024, con apenas 18 años, de la mano de Santiago “El Pulga” Fredes. Este año, además, tuvo un momento especial: frente a Estrella del Sur y en condición de visitante, convirtió su primer gol con la camiseta de Luján”, expresaron desde la institución.

“Toto”, que el próximo 26 de septiembre cumplirá 20 años, también es entrenador este año de la categoría 2016 de Infantiles, donde ya fue campeón como jugador en su categoría y como técnico, dirigiendo a la 2015 el año pasado.

Una historia de arraigo, orgullo y sentido de pertenencia que ahora suma un nuevo capítulo: su primer contrato profesional con el club que lo vio crecer.

Publicado el jueves 3 de septiembre de 2026